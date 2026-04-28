Nessuna tentata estorsione nell' incidente la ragione era mia Spari? Assolutamente no

Un individuo ha negato di aver tentato un'estorsione, sostenendo che nella vicenda l'unico a avere ragione fosse lui. Durante l'interrogatorio, ha affermato che nel confronto non ci sono stati colpi di arma da fuoco o minacce. La procura sta ancora valutando la dinamica dell'incidente, che si è verificato di recente nella zona di Brindisi. Nessuna accusa di tentata estorsione è stata formalmente avanzata contro di lui finora.

BRINDISI - Il tentativo estorsivo? Ma no, nella dinamica dell'incidente la ragione era dalla sua parte. E allora gli spari contro l'auto? Anche quelli non hanno senso. E poi ci sarebbe un conoscente comune che ha assistito alla scena, ha aggiunto. Ha risposto alle domande della gip Gianna Martino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

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