Spacciava droga in casa e fuori nelle intercettazioni anche la tentata estorsione

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagato è accusato di aver spacciato droga sia in casa che fuori, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, che rivelano anche un tentativo di estorsione. L’indagine ha evidenziato attività di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio.

La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di tentata estorsione. Un'articolata attività d’indagine condotta da personale della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Droga e tentata estorsione del clan con attentato: indagini chiuse per i due minorenniSAN PIETRO VERNOTICO - La procura presso il tribunale per i minorenni di Lecce ha chiuso nei giorni scorsi le indagini a carico di due giovanissimi,... Colpito con una mazza davanti casa, quarantenne finisce in ospedale: un arresto per tentata estorsioneC’è una storia di tentata estorsione dietro l’aggressione a colpi di mazza ai danni di un quarantenne, ferito in varie parti del corpo a Camastra.