Nell' auto e a casa droga soldi e bilancino | arrestato per spaccio

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, un bilancino di precisione e una somma di denaro in auto. Durante l’operazione, sono stati trovati anche altri stupefacenti e denaro nella sua abitazione. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato la droga e gli oggetti trovati durante le perquisizioni. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Trovato in auto con cocaina, soldi e il bilancino di precisione. E il resto della droga lo teneva in casa. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne residente a Desio e con precedenti con l'accusa di detenzione ai fini di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Pizzaiolo arrestato per spaccio: sequestrati droga e bilancinoArrestato in flagranza di reato un pizzaiolo 52enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e cessione illecita di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nell'auto (e a casa) droga, soldi e bilancino: arrestato per spaccio; Auto elettriche. Analisi T&E: Obiettivi climatici spingono il mercato: nel 2025 prezzi medi delle BEV in calo di 1800 euro; L'auto arriva e poi parcheggia da sola: Niulinx, il robo-sharing italiano che arriverà nelle nostre città entro 3 anni; Toyota premia CalAmp per sicurezza e qualità: servizi recupero auto rubate sempre più centrali nell’auto connessa. Bimba morta a Bordighera, il criminologo: Trovati escrementi di topo sia nella casa che nell’auto della madreIl criminologo di uno dei due indagati sul caso della morte della bambina di 2 anni morta a Bordighera fa il punto della situazione sulle analisi del Ris: Sia in auto che nelle case della madre della ... fanpage.it Tomasi Auto, il modello dei nuovi dealer nell’auto che cambiaTomasi Auto racconta a Milano come cambiano dealer, usato, AI e distribuzione indipendente. La distribuzione automobilistica italiana sta vivendo una delle fasi più complesse e decisive degli ultimi ... affaritaliani.it Nell'andata dei quarti di finale contro il Real Madrid è stato l'MVP del match, contro il PSG invece è andata diversamente per Manuel Neuer. Molto diversamente #cronachedispogliatoio x.com La #RegioneSiciliana assicura, anche nell’anno accademico 2025/2026, la copertura integrale delle borse di studio ai 34.785 studenti risultati idonei nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu) per un totale di 119,6 milio - facebook.com facebook