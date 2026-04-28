Napoli si illumina | al via la XXXII edizione del Maggio dei Monumenti

Mercoledì 29 aprile si è svolta a Palazzo San Giacomo la presentazione ufficiale del programma “Ebbra di luce, folle di colori” dedicato alla XXXII edizione del “Maggio dei Monumenti” a Napoli. La manifestazione, che si tiene ogni anno, coinvolge diversi luoghi storici e culturali della città, con eventi e iniziative rivolte a valorizzare il patrimonio architettonico e artistico locale. La manifestazione ha come obiettivo principale l’apertura di monumenti e siti di interesse pubblico.

Mercoledì 29 aprile la presentazione ufficiale a Palazzo San Giacomo del programma "Ebbra di luce, folle di colori" per la XXXII edizione del Maggio dei Monumenti. Torna uno degli appuntamenti culturali più iconici del Comune di Napoli: il Maggio dei Monumenti. Giunta alla sua XXXII edizione, la storica rassegna si prepara a svelare un calendario ricco di eventi, iniziative e percorsi tematici volti a valorizzare l’immenso patrimonio artistico e architettonico della città. Con lo slogan "Ebbra di luce, folle di colori", l’edizione di quest’anno, attraverserà la storia e la creatività napoletana mettendo al centro la bellezza visiva e la vitalità cromatica dei luoghi simbolo del territorio.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli si illumina: al via la XXXII edizione del “Maggio dei Monumenti” Notizie correlate Napoli celebra la sua bellezza: torna il Maggio dei Monumenti tra luce, colori e memoriaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli Città Danzante, mercoledì in piazza del Plebiscito la seconda edizione dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport; Vallerano si illumina con La Notte delle Candele 2026; Napoli-Cremonese 4-0, goleada azzurra con super De Bruyne. Champions blindata, scudetto Inter rimandato; Pagelle Napoli-Cremonese 4-0, Conte rimanda la festa Inter: McTominay domina, De Bruyne illumina, Alisson balla. Napoli-Cremonese 4-0: McTominay apre, De Bruyne illuminaDiretta Napoli-Cremonese del 24 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Altra grande serata per Alisson Santos: Napoli pronto a riscattarlo dallo Sporting. Le cifreIl Napoli si sbarazza senza troppe difficoltà della Cremonese, l'anticipo della 34^ giornata di Serie A al Maradona termina con un 4-0 che non concede troppi appelli ai lombardi in casacca grigiorossa ... msn.com #GdiF #Napoli: emissione e utilizzo di FOI per oltre 166 milioni di euro. Eseguito sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 30 milioni di euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com NAPOLI-CONTE: LA POSIZIONE DI ADL CAMBIA TUTTO ECCO COSA STA SUCCEDENDO facebook