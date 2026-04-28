Napoli infiltrazione nella grande distribuzione | 30 mln sequestrati

A Napoli, le autorità hanno sequestrato circa 30 milioni di euro nell’ambito di un’operazione contro un sistema di frode fiscale. Sono 29 le persone indagate e coinvolte in un’indagine che riguarda consorzi logistici e cooperative di servizi. La Guardia di Finanza ha condotto le verifiche e messo i sigilli ai fondi sospettati di provenire da attività illecite.

? Cosa sapere Guardia di Finanza sequestra 30 milioni di euro a Napoli contro 29 indagati.. Il sistema di frode fiscale coinvolge consorzi logistici e cooperative di servizi.. La Guardia di Finanza ha disporre un sequestro preventivo da 30 milioni di euro a Napoli, colpendo una rete di 29 indagati coinvolti in un sistema di frode fiscale che coinvolge il settore della grande distribuzione. L’inchiesta ha messo in luce un meccanismo sofisticato basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Al centro del sistema investigativo si trova una società che gestiva la manodopera attraverso un doppio passaggio: due consorzi dedicati alla logistica delle merci fungevano da intermediari, i quali però attingevano ai lavoratori tramite cooperative di servizi create ad hoc per garantire copertura alle attività illecite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, infiltrazione nella grande distribuzione: 30 mln sequestrati Notizie correlate Grande distribuzione, scoperto giro di fatture false, coinvolti in 29, sequestrati beni per oltre 30milioni di euroNell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia... Iperal entra in Federdistribuzione: nuovo passo nella grande distribuzioneLa realtà nata a Castione Andevenno nel 1986 conta oggi 56 punti vendita in Lombardia e punta a rafforzare il confronto con il settore a livello...