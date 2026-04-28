Grande distribuzione scoperto giro di fatture false coinvolti in 29 sequestrati beni per oltre 30milioni di euro

Le indagini sulla grande distribuzione hanno portato al sequestro di beni per oltre 30 milioni di euro, coinvolgendo 29 persone. Le attività sono state coordinate dalla Procura di Napoli Nord e delegate alla Guardia di Finanza. Durante le verifiche sono state scoperte fatture false che hanno contribuito a delineare il giro criminale. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di alcuni beni, a seguito delle indagini in corso.

Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Giro di fatture false per oltre 143 milioni fra Prato e Milano: sequestrati beni per 12 milioniUn sistema ben rodato, tra le province di Prato e Milano, che avrebbe generato una frode fiscale basata sull’emissione e l’utilizzo di fatture false... Fatture false e società “cartiere”: sequestrati conti, case e auto per oltre un milione di euroReggio Emilia, 1 aprile 2026 – Fatture false, la Guardia di Finanza sequestra oltre un milione di euro.