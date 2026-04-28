Napoli blocco totale a Piazza De Nicola | viabilità ferma per sicurezza

A Napoli, piazza De Nicola e via Siniscalchi sono state chiuse al traffico a causa di interventi di messa in sicurezza dopo il crollo avvenuto il 24 aprile. La viabilità è stata completamente bloccata e sono stati vietati sia il transito pedonale che quello veicolare. La chiusura è stata decisa per garantire la sicurezza e permettere i lavori di messa in sicurezza dell’area.

? Cosa sapere Napoli, blocco piazza De Nicola e via Siniscalchi dopo il crollo del 24 aprile.. Divieto di transito pedonale e veicolare per interventi di messa in sicurezza edilizia.. Il Comune di Napoli ha disposto restrizioni alla circolazione in piazza Enrico De Nicola e in via Siniscalchi a seguito del crollo dell’edificio avvenuto lo scorso 24 aprile, per permettere le operazioni di messa in sicurezza nell’area colpita. La zona interessata dal sinistro, che ha coinvolto un palazzo nel cuore della città, è stata prontamente isolata dai tecnici di Napoli Servizi con l’installazione di barriere metalliche subito dopo il cedimento strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, blocco totale a Piazza De Nicola: viabilità ferma per sicurezza Notizie correlate Napoli, stop alla circolazione in piazza De Nicola dopo il crolloDivieti di transito e sosta in piazza De Nicola, a Napoli, nell’area interessata dal cedimento del 24 aprile. Leggi anche: Osento esonda: blocco totale binari, la linea Pescara-Foggia ferma Contenuti e approfondimenti Napoli, stop alla circolazione in piazza De Nicola dopo il crolloDopo il crollo del 24 aprile, divieti di transito e sosta in piazza De Nicola e via Siniscalchi per lavori di messa in sicurezza. 2anews.it A Napoli limitazioni alla circolazione nella zona di piazza De NicolaNella zona di piazza Enrico De Nicola interessata dal crollo verificatosi il 24 aprile scorso, il Comune di Napoli ha istituito delle limitazioni alla circolazione per consentire gli interventi di mes ... ansa.it