Mystery in the city

Un nuovo gioco investigativo dal vivo ha preso vita nel centro storico di Firenze, trasformando le strade della città in un set di scena per un mistero da risolvere. I partecipanti si immergono in un percorso che li porta a scoprire indizi e a interrogare personaggi fittizi, creando un’esperienza interattiva e fuori dagli schemi. L’attività si svolge interamente nel cuore della città, coinvolgendo i cittadini e i turisti in un’inedita avventura.

Un’esperienza coinvolgente e fuori dagli schemi nel cuore di Firenze: mystery in the city è un gioco investigativo dal vivo che trasforma il centro storico in una scena del crimine a cielo aperto.I partecipanti, divisi in squadre, ricevono un kit investigativo con mappa, indizi e dettagli sul.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Mystery in the City Notizie correlate Alberto Guerrero. Voids and Mystery | Vuoto e MisteroAlberto Guerrero (Barcellona, Spagna, 1975) presenta in questa esposizione le sue serie Dal profondo e Vuoti, in cui affronta due possibili stati... Pronostico in breve: Birmingham City vs Leicester City – 02/07/26Nel cuore di quella che è diventata una famigerata crisi del campionato, il Leicester si recherà a St.