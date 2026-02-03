Musica al Bourbon Street gli appuntamenti live della settimana

Febbraio comincia con una serie di concerti al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel centro storico di Napoli. La settimana si preannuncia ricca di eventi live, con artisti che portano musica e ritmo nel cuore della città. Gli appassionati possono aspettarsi serate animate da jazz e blues, in un locale che da sempre è punto di riferimento per gli amanti del genere.

E adesso lasciamolo lavorare: Sovrintendente Macciardi è sul podio. Facciamo diventare il San Carlo un terreno di pace o appelliamoci alla tregua olimpica Febbraio si apre con una settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Si parte martedì 3 febbraio con la serata Jazz Jam, concerto con Ergio Valente, Alessandro Vai e Dario Guidobaldie e jam. Venerdì 6 arrivano Luigi Masciari, Pietro Lussu, Francesco Poeti e Armando Sciammeri, mentre sabato 7 sul palco ci sono i Divieto di Swing. La settimana in musica si chiude domenica 8 febbraio con Domenico Benvenuto in “Standards Zone".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Bourbon Street

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bourbon Street

Argomenti discussi: Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street; Dino Betti van der Noot, note di speranza in tempi da incubo; Speciale evento jazz.

Bourbon Street per il Live Tones Napoli un quartetto di musicisti già vincitori di vari premi nazionalipoliticamentecorretto.com - Bourbon Street per il Live Tones Napoli un quartetto di musicisti già vincitori di vari premi nazionali ... politicamentecorretto.com

Festività natalizie in musica al centro storico con gli appuntamenti live al Bourbon StreetNon si ferma, in questi giorni di festa, l'appuntamento con la buona musica al Bourbon Street, il suggestivo Jazz Club nel centro antico di Napoli. Si parte martedì 23 dicembre con Marterì Jam - The ... napolitoday.it

Bopping" a my composition dedicated to the Bebop Legends taken by Nicola Mingo 4et Live at Bourbon Street Napoli Jazz Club -Line Up -Nicola Mingo -Guitar Pietro Ciancaglini-Dbass Francesco Marziani-Piano Pietro Iodice- Drums "My Sixties in Jazz"AlfaM - facebook.com facebook