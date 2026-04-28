Lorenzo Musetti si è arreso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, segnando la fine del suo percorso nel torneo. La sua partita si è conclusa con la sconfitta, interrompendo così la sua corsa nel prestigioso evento tennistico, che vede coinvolti alcuni dei migliori giocatori del circuito. La competizione a Madrid si è dunque fermata per il tennista italiano a questo punto della competizione.

Lorenzo Musetti conclude la sua avventura nel prestigioso palcoscenico del Masters 1000 di Madrid fermandosi agli ottavi di finale. Il talento carrarese, attualmente numero due del tennis italiano, ha dovuto cedere il passo a un Jiri Lehecka apparso in uno stato di forma davvero smagliante. La partita si è risolta in due set a favore del tennista ceco, che ha saputo interpretare al meglio le condizioni di gioco veloci della capitale spagnola, confermando un feeling particolare con questo torneo dove già due anni fa era riuscito a spingersi fino alle semifinali. Per Musetti resta l’amaro in bocca per non aver saputo arginare la potenza dell’avversario nei momenti cruciali della sfida, nonostante alcuni sprazzi del suo tennis elegante che però non sono bastati a invertire l’inerzia di un match saldamente nelle mani del suo rivale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Musetti, è finita! È appena successo in campo

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