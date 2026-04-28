Movimento 5 stelle Mauro Frisoni confermato coordinatore provinciale di Forlì-Cesena

Il Movimento 5 Stelle ha confermato Mauro Frisoni come coordinatore provinciale di Forlì-Cesena. La nota ufficiale evidenzia che questa decisione premia l'impegno dimostrato con serietà, equilibrio e spirito di squadra. La comunicazione sottolinea anche che la crescita del Movimento dipende dalla capacità di coordinare efficacemente i territori. La scelta è stata annunciata senza ulteriori dettagli su procedure o altri candidati coinvolti.

Il Movimento 5 stelle conferma come coordinatore provinciale di Forlì-Cesena Mauro Frisoni. Spiega una nota: “Una scelta che riconosce il lavoro svolto con serietà, equilibrio e spirito di squadra, in una realtà dove la crescita del Movimento passa anche dalla capacità di coordinare territori.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Movimento 5 Stelle, Fabio Magistrati confermato coordinatore provincialeIn casa Movimento 5 Stelle Fabio Magistrati è stato confermato coordinatore provinciale di Piacenza. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Movimento 5 stelle, Mauro Frisoni confermato coordinatore provinciale di Forlì-Cesena; Predappio e il 25 aprile, Forza Nuova sfida il divieto: Il convegno si fa. E lo sposta all’aperto. Movimento 5 Stelle e sistema Ricci: nomine e incarichi nell’Affidopoli di PesaroDall’avviso di garanzia a Matteo Ricci alle poltrone per esponenti 5 Stelle, Pesaro diventa laboratorio di un’inedita alleanza M5S–Pd, con Conte in bilico La solidità del campo largo dovrà superare il ... panorama.it