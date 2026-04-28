Il medico legale della famiglia ha dichiarato che, in seguito all’autopsia, verranno analizzati i cuori per determinare se ci siano lesioni dovute al congelamento o a altri fattori. La verifica dello stato degli organi prima del trapianto rappresenta un passaggio fondamentale per chiarire le cause della morte di Domenico Caliendo. I risultati delle analisi forniranno informazioni precise sulla condizione degli organi al momento del decesso.

«Un tema è sicuramente quale lesione d'organo verrà repertata, la lesione da congelamento o meno. Questi sono dei temi importanti che possono venire fuori dall'analisi dei cuori. Oppure qual era lo stato di Domenico pre-trapianto, questo è un altro dato importante che contiamo che emerga durante questi esami». Lo ha detto Luca Scognamiglio, medico legale e consulente di parte della famiglia di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e 4 mesi, morto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, parlando con i giornalisti a Bari al termine dell'esame dei due cuori (quello nativo e quello espiantato) che si è tenuto nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari che il gip Mariano Sorrentino ha affidato a un collegio di periti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte di Domenico Caliendo, il medico legale della famiglia: «Da analisi dei cuori contiamo emerga lo stato pre-trapianto»

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