Il 10 settembre, Riccione ospiterà l’ultima tappa del tour estivo di Gianni Morandi, che si esibirà in piazzale Roma. La serata con il cantante di lunga data è stata annunciata dopo un percorso di dodici concerti all’aperto, parte delle iniziative di Riccione Music City. La città si prepara ad accogliere il pubblico per una serata che chiuderà l’edizione estiva dell’evento musicale.

Si chiuderà col botto Riccione Music City. A esibirsi sul palco di piazzale Roma la sera del 10 settembre sarà Gianni Morandi, che ieri ha annunciato le dodici tappe estive a cielo aperto del tour ‘C’era un ragazzo estate 2026’. Il celebre artista si avvia intanto a concludere con successo i concerti nei palasport. Le ultime cinque date sono previste tra aprile (il 28 a Terni e il 30 a Montichiari) e maggio (il 2 a Pesaro, il 4 a Padova, e il 6 a Genova). Anche il concerto di Riccione, dove il celebre artista cominciò a esibirsi appena tredicenne, sarà occasione per festeggiare i 60 anni del brano ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morandi, l’eterno ragazzo nella ‘sua’ Riccione

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