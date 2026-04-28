Questa mattina a Montemesola si è svolta una passeggiata ecologica organizzata dagli istituti scolastici “De Amicis” ed “Enriquez” in occasione della Giornata della Terra. Gli studenti hanno sfilato per le vie del paese portando con sé musica e colori, partecipando a un evento volto a sensibilizzare sulla tutela ambientale. La manifestazione ha coinvolto diverse classi e ha visto la presenza di genitori e cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta questa mattina la passeggiata ecologica organizzata dai plessi scolastici “De Amicis” ed “Enriquez” in occasione della Giornata della Terra. L’iniziativa, inserita nel progetto “Recycle to School” promosso dall’Amministrazione Comunale, ha coinvolto tutti gli alunni in una mattinata all’insegna dell’ambiente, della condivisione e del senso civico. Partiti intorno alle ore 10, i bambini hanno attraversato le vie del paese in un clima di entusiasmo e allegria, sfilando tra musica, bandierine colorate, canti e sorrisi. Un corteo vivace e festoso che ha attirato l’attenzione dei cittadini, trasformando le strade in un momento di partecipazione collettiva e sensibilizzazione sul rispetto della natura.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, passeggiata ecologica tra musica e colori: gli alunni sfilano per le strade del paese

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