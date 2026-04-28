Monte-Carlo fashion week nella settimana della moda il trucco del principato parla napoletano

Durante la settimana della moda a Monte-Carlo, l’evento di apertura si è svolto nello Yacht Club de Monaco, con la sfilata di una nota maison. Nel backstage, tra i partecipanti, si trovavano anche elementi provenienti da Napoli, creando un collegamento tra la città e il mondo del lusso del principato. La serata ha visto protagonisti abiti e accessori, con un’atmosfera che ha unito stili diversi in un contesto internazionale.

Quando si sono accese le luci dello Yacht Club de Monaco sulla sfilata inaugurale di Genny, nel backstage c’era Napoli. Non una Napoli qualunque, ma una Napoli giovane e determinata che vuole imporsi nel mondo del lavoro passando con talento per la porta principale. Sono infatti circa cinquanta.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Milano Fashion Week A/I 2026: il calendario e gli eventi della settimana della modaDal calendario ufficiale alle sfilate più attese, passando per debutti, anniversari ed eventi che accompagneranno la settimana della moda milanese... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Monte-Carlo Fashion Week 2026: moda, sostenibilità e grandi protagonisti; Monte-Carlo Fashion Week 2026: la moda guarda avanti tra etica, talento e nuove visioni; Monte-Carlo Fashion Week, nella settimana della moda il trucco del Principato parla napoletano - Napoli; Laila Hasanovic modella alla Monte-Carlo Fashion Week 2026. Monte-Carlo Fashion Week 2026: moda, sostenibilità e grandi protagonisti(Teleborsa) - Si conclude con grande successo la Monte-Carlo Fashion Week, che dal 14 al 18 aprile ha trasformato il Principato di Monaco in un hub internazionale di creatività, innovazione e sostenib ... finanza.repubblica.it Monte-Carlo Fashion Week: il lusso consapevole ridefinisce il futuro della moda sostenibile (Foto)Il momento culminante della settimana è stato la Cerimonia dei Fashion Awards e la cena di Gala, durante i quali la Chambre Monégasque de la Mode ha premiato personalità del mondo della moda impegnate ... montecarlonews.it Viaggio d'istruzione 2026: Pisa, Nizza, Monte Carlo, Genova, Torino; Toirano, Finalborgo; Siena facebook