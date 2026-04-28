Mondiali Tennistavolo | l’Italia schiaccia la Turchia con un 3-0 netto

Durante i Mondiali di tennistavolo a Londra, l’Italia ha battuto la Turchia con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta alla Copper Box Arena, con Monfardini e Piccolin che hanno contribuito al risultato vincente. Con questa vittoria, l’Italia si è posizionata in testa al Gruppo 13. La sfida si è conclusa senza set persi dai giocatori italiani.

? Cosa sapere Italia vince 3-0 contro la Turchia ai Mondiali di tennistavolo alla Copper Box Arena.. Monfardini e Piccolin portano l'Italia in testa al Gruppo 13 a Londra.. L’Italia femminile domina la Turchia con un netto 3-0 alla Copper Box Arena di Londra, aprendo i Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo con una prestazione totale nel Gruppo 13. Il debutto delle azzurre in Inghilterra non ha lasciato spazio a dubbi. Le giocatrici italiane hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, ottenendo una vittoria schiacciante che mette subito in chiaro le ambizioni della squadra nel raggruppamento. Il bilancio finale vede l’Italia in testa dopo questo primo scontro decisivo contro la formazione turca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali Tennistavolo: l’Italia schiaccia la Turchia con un 3-0 netto Notizie correlate Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadreInizia del migliore dei modi, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di... Tennistavolo, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Faso e Monfardini guidano gli azzurriI Mondiali 2026 di tennistavolo si disputeranno a Londra, dove andò in scena la prima storica edizione della rassegna iridata ormai ottant’anni fa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Faso, il Sinner del tennistavolo: Ora i Mondiali, poi vado in Germania per diventare il n. 1; Italia ai Mondiali, la soddisfazione del presidente Renato Di Napoli; Via ai Mondiali di tennistavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via. Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadreInizia del migliore dei modi, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, il cammino dell'Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di ... oasport.it Tennistavolo: Campionati del mondo a squadre 2026, i risultati LIVEDal 28 aprile al 10 maggio, a Londra, vanno in scena i Campionati del mondo di tennistavolo a squadre 2026: scopri tutti i risultati. olympics.com Buona la prima per l'Italia femminile ai Mondiali di Tennistavolo. Le nostre Azzurre alla Copper Box Arena di Londra, superano la Turchia con un netto 3 a 0. Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin e Nicole Arlia superano in scioltezza le loro avversarie e portano la - facebook.com facebook A Londra dal 28 aprile al 10 maggio i migliori pongisti e pongiste del mondo si sfideranno ai Campionati del mondo a squadre 2026. Scopri il calendario dei team italiani e come seguirli in diretta. #tabletennis #tennistavolo #pingpong x.com