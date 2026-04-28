Mistero a Tortolì | muore l’ex pastore indagine per omicidio

A Tortolì si indaga sulla morte di un ex pastore, avvenuta a Cagliari dopo 19 giorni di coma. La vittima è stata trovata in condizioni critiche e trasportata in ospedale, dove poi è deceduta. La polizia ha aperto un fascicolo e sta raccogliendo elementi per chiarire le cause del decesso, ipotizzando un possibile omicidio. La famiglia della vittima ha chiesto approfondimenti sull’accaduto.

? Cosa sapere Giampaolo Ferrai muore a Cagliari dopo 19 giorni di coma dopo il ritrovamento a Tortolì.. La Procura di Lanusei apre il caso come omicidio per accertare l'ipotesi di aggressione.. L’ospedale Brotzu di Cagliari ha dato il via libera al lutto per Giampaolo Ferrai, il sessantaduenne originario di Arzana che è deceduto ieri dopo 19 giorni di coma. Il decesso segue il tragico ritrovamento avvenuto nella mattina del 7 aprile in via Siotto Pintor a Tortolì, dove l’ex servo pastore era stato rinvenuto privo di sensi proprio davanti all’ingresso della propria abitazione. Il mistero tra la caduta e l’aggressione in via Siotto Pintor. La scena che i soccorritori trovarono quel mattino di aprile descriveva un quadro di estrema fragilità: Ferrai giaceva agonizzante sull’uscio di casa con il capo ferito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero a Tortolì: muore l’ex pastore, indagine per omicidio Notizie correlate Cortina, gelo e cantiere: indagine per omicidio colposo, 55enne muoreCortina, un Vigilante Muore nel Gelo: Indagine per Omicidio Colposo sul Cantiere Olimpico Una notte di temperature sotto lo zero ha portato alla... Ostia, 15enne muore dopo cena in un locale: indagine per omicidio colposo(Adnkronos) – Una ragazza di 15 anni è morta ieri sera dopo una cena in un locale a Castelfusano.