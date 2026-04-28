Il 31 marzo 2026 una sonda giapponese è arrivata al centro di lancio di Tanegashima, in Giappone. La missione, denominata MMX, ha come obiettivo principale il prelievo di circa 10 grammi di suolo dalla luna Phobos, con un termine previsto entro la fine dell’anno. La sonda ha iniziato le operazioni di avvicinamento e campionamento in vista di questa fase.

? Cosa sapere La sonda giapponese MMX è approdata il 31 marzo 2026 al centro di Tanegashima.. La missione punta a prelevare 10 grammi di suolo sulla luna Phobos entro fine anno.. La sonda giapponese MMX è approdata il 31 marzo 2026 presso il centro spaziale di Tanegashima, segnando l’inizio della fase operativa per la missione Martian Moons Exploration che mira alle lune di Marte. Il trasferimento del dispositivo verso la base di lancio rappresenta il passaggio cruciale per la JAXA, l'agenzia spaziale nipponica, che si prepara a sfruttare una finestra temporale specifica tra novembre e dicembre di quest'anno per il decollo verso Phobos. La sfida tecnica del campionamento su Phobos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione MMX: il Giappone sfida Phobos per catturare il suolo di Marte

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