Mirano Villa Bianchini riapre alla città completamente restaurata

Venerdì 1° maggio, Villa Bianchini a Mirano riapre al pubblico dopo un intervento di restauro completo. L'edificio, noto come Villa Marini Angeloni Bianchini, è stato recuperato grazie a fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La riapertura segna il termine di lavori di rinnovamento che hanno riguardato la struttura, rendendola di nuovo accessibile alla comunità locale.

Venerdì 1° maggio Villa Marini Angeloni Bianchini riapre alla città, tornando alla comunità di Mirano completamente restaurata grazie a un importante intervento sostenuto con fondi Pnrr. Sarà una giornata simbolica e partecipata, che segna l’avvio di una nuova stagione per uno dei luoghi più.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Villa Manzoni riapre: 4,3 milioni e un museo completamente nuovo. Oggi la "prima" Da lunedì di Pasquetta il Parco storico di Villa del Grumello riapre alla cittàImmerso in una delle cornici più affascinanti del Lago di Como, il Parco di Villa del Grumello si estende per oltre quattro ettari, in gran parte...