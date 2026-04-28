Miniere | il piano elettrico salva 400 milioni dal boom del petrolio
Una società mineraria australiana ha annunciato di aver ridotto di 400 milioni di dollari all’anno i costi energetici grazie all’elettrificazione delle sue miniere in Australia Occidentale. La decisione riguarda l’adozione di un piano elettrico, che permette di risparmiare sui consumi di petrolio e di passare a fonti di energia più sostenibili. La misura si inserisce in un progetto più ampio di efficientamento energetico nel settore minerario.
? Cosa sapere Fortescue risparmia 400 milioni di dollari annui elettrificando le miniere in Australia Occidentale.. Il blocco dello Stretto di Hormuz ha spinto il prezzo del Brent a 120 dollari.. Fortescue ottiene un risparmio di 400 milioni di dollari all’anno grazie alla sostituzione dei mezzi diesel con veicoli elettrici nelle miniere dell’Australia Occidentale, una mossa strategica accelerata dal blocco del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz avvenuto il 3 marzo 2026. La decisione del colosso minerario di puntare sull’elettrificazione non risponde solo a obiettivi di sostenibilità, ma emerge come una necessità economica imposta dalla geopolitica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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