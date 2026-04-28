Milano lancia la volata dell’acrobatica | numeri in crescita e finalissima nel mirino

Nel fine settimana, Milano ha ospitato eventi di ginnastica acrobatica che hanno mostrato un aumento di partecipanti e di pubblico rispetto alle precedenti occasioni. La competizione si è conclusa con l’attesa finale, che si svolgerà prossimamente. I numeri sono in crescita e rappresentano un segnale di sviluppo per questo sport in Italia. La città si prepara ora a ospitare la fase conclusiva della competizione.

Il weekend di Milano ha confermato il momento positivo della ginnastica acrobatica italiana. La terza prova del circuito Gold, organizzata dall’aerostar Academy, non è stata soltanto un altro appuntamento stagione, ma una tappa chiave della regular season, quella utile a definire il quadro ammessi alla finalissima del 17 maggio a Mortara. Il segnale più forte arriva dai numeri e dalla qualità complessiva del movimento: partecipazione in aumento, livello tecnico in crescita e una disciplina che, tappa dopo tappa, mostra una struttura sempre più solida. Dopo i riscontri incoraggianti arrivati dalle precedenti prove di Villanova e Torino, anche Milano ha fotografato un’acrobatica in evidente espansione.🔗 Leggi su Sportface.it

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