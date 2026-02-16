Milan Ambrosini è sicuro | Non ci sono più dubbi la corsa scudetto sarà a Milano

Da pianetamilan.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha dichiarato che la lotta per lo scudetto si deciderà tra le squadre milanesi. La sua convinzione nasce dalla buona forma del Milan e dalla delusione della Juventus, che ha perso punti importanti nelle ultime partite. Ambrosini ha sottolineato che i rossoneri sono pronti a sfruttare questa occasione, anche grazie alle recenti vittorie in casa. Durante il post partita di Napoli-Roma, ha aggiunto che il campionato si sta giocando soprattutto a Milano e che le sfide tra Inter e Milan saranno decisive.

Dopo la sconfitta della Juventus e il pareggio tra Napoli e Roma, l'unica squadra in grado di contendere lo scudetto all'Inter sembra essere il Milan. I rossoneri sono momentaneamente a -8 dai nerazzurri, ma mercoledì si giocherà il recupero contro il Como. In caso di vittoria, la squadra di Allegri si porterebbe di nuovo a -5 dalla vetta, con il derby di ritorno ancora da giocare. Il vantaggio accumulato dalle altre squadre è ormai troppo per poter pensare a una rimonta: sarà un duello tutto milanese per il titolo. Sulla lotta scudetto si è espresso anche Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan dal 1998 al 2013, oggi opinionista televisivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ambrosini 232 sicuro non ci sono pi249 dubbi la corsa scudetto sar224 a milano
© Pianetamilan.it - Milan, Ambrosini è sicuro: “Non ci sono più dubbi, la corsa scudetto sarà a Milano”

Cattelan sulla corsa Scudetto: «Campionato più che aperto. Ci sono tante squadre a pochi punti, non è solo Inter e Milan»

Cattelan ha commentato la lotta per lo Scudetto, sottolineando come il campionato sia ancora molto equilibrato.

Zazzaroni sicuro sul Milan: “Allegri non è in corsa scudetto, lo sa anche lui”

Ivan Zazzaroni ha commentato la situazione del Milan e di Massimiliano Allegri alla luce delle recenti partite di Serie A.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ambrosini sicuro e lancia il Milan: La corsa scudetto rimane a Milano; DDR: Ambrosini intervista De Rossi Streaming | DAZN IT; Ambrosini: Non vedo errori eclatanti di Sommer. Se fossi giocatore dell’Inter non avrei…; Ambrosini: Campionato appeso al Milan: già al derby rischia di finire il torneo.

Ha fatto una brutta figura, Ambrosini durissimo contro Bastoni: parole a sorpresaLa leggenda del Milan Ambrosini non ha apprezzato il gesto di Bastoni durante Inter-Juventus, ritenuto eccessivo e una brutta figura. spaziointer.it

milan ambrosini è sicuroAmbrosini spiazza tutti sullo Scudetto: Il Milan non ha bisogno di vincere…L'ex giocatore e leggenda rossonera si è espresso in maniera piuttosto sorprendente in merito alla corsa al titolo. spaziomilan.it