Milan Ambrosini è sicuro | Non ci sono più dubbi la corsa scudetto sarà a Milano

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha dichiarato che la lotta per lo scudetto si deciderà tra le squadre milanesi. La sua convinzione nasce dalla buona forma del Milan e dalla delusione della Juventus, che ha perso punti importanti nelle ultime partite. Ambrosini ha sottolineato che i rossoneri sono pronti a sfruttare questa occasione, anche grazie alle recenti vittorie in casa. Durante il post partita di Napoli-Roma, ha aggiunto che il campionato si sta giocando soprattutto a Milano e che le sfide tra Inter e Milan saranno decisive.

Dopo la sconfitta della Juventus e il pareggio tra Napoli e Roma, l'unica squadra in grado di contendere lo scudetto all'Inter sembra essere il Milan. I rossoneri sono momentaneamente a -8 dai nerazzurri, ma mercoledì si giocherà il recupero contro il Como. In caso di vittoria, la squadra di Allegri si porterebbe di nuovo a -5 dalla vetta, con il derby di ritorno ancora da giocare. Il vantaggio accumulato dalle altre squadre è ormai troppo per poter pensare a una rimonta: sarà un duello tutto milanese per il titolo. Sulla lotta scudetto si è espresso anche Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan dal 1998 al 2013, oggi opinionista televisivo.