Fikayo Tomori, difensore inglese nato nel 1997, gioca nel Milan e sta lavorando per rinnovare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. A maggio, ha fissato quattro obiettivi specifici, tra cui uno che ritiene particolarmente importante. Il calciatore si sta concentrando su questa fase della stagione per raggiungere i traguardi prefissati. La trattativa con il club sembra proseguire senza intoppi, con l’obiettivo di definire presto il suo futuro in rossonero.

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Fikayo Tomori, classe 1997, difensore centrale inglese del Milan, perché nel prossimo mese di maggio l'ex Chelsea punta a centrare ben quattro obiettivi. Il primo è rappresentato dalla la qualificazione in Champions League con la squadra rossonera. Il secondo obiettivo è quello di realizzare almeno un gol in questa stagione: negli anni scorsi vi era spesso riuscito, ora ancora no. È tornato a giocare ai suoi livelli abituali di rendimento in difesa, che è il suo compito principale, ma sotto porta - dove spesso nelle stagioni precedenti era stato letale - ancora non si è visto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, i quattro obiettivi di Tomori per il mese di maggio: tra questi ce n’è uno speciale

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