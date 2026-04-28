Dopo la vittoria per 3-1 contro la Castellanzese, Mattia Cappelletti, difensore del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo ai prossimi obiettivi della squadra. Ha affermato che l’obiettivo principale è vincere tutte le partite dei playoff, senza specificare eventuali tappe intermedie o priorità. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un’intervista post-gara.

Mattia Cappelletti, difensore del Milan Futuro, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra per 3-1 sul campo della Castellanzese. Mattia Cappelletti, difensore del Milan Futuro, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra per 3-1 sul campo della Castellanzese nella penultima giornata del Girone B della Serie D 2025-2026: un successo arrivato grazie ai gol di Andrea Magrassi (doppietta) e Simone Branca. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Cappelletti nel video.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Cappelletti: “Playoff, l’obiettivo è quello di vincerle tutte quante”

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