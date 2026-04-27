Dopo la vittoria per 3-1 contro la Castellanzese, l’allenatore del Milan Futuro ha espresso soddisfazione per il risultato e ha ringraziato i giocatori per l’impegno dimostrato durante la partita. Ha inoltre dichiarato di essere felice di aver dato una mano ai compagni e ha annunciato come obiettivo quello di vincere tutte le partite restanti. Al termine del match, sono state analizzate le strategie e le performance della squadra.

Nella giornata di ieri è sceso in campo anche il Milan Futuro di Massimo Oddo. Nel pomeriggio, il diavolo ha sconfitto la Castellanzese 3-1, salendo a quota 53 punti. Il giovane calciatore Mattia Cappelletti, al termine del match, ha voluto rilasciare alcune parole ai media presenti. Il giovane ha voluto commentare la prestazione della squadra, riferendo anche quale sia l'obiettivo stagionale dei ragazzi. A seguire, il giovane ha voluto commentare anche la sua crescita. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla prestazione: «Sono molto contento di aver aiutato i compagni e la squadra in ogni situazione, c’è da migliorare però oggi siamo contenti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cappelletti: “Molto contento di aver aiutato i compagni. Obiettivo? Vincerle tutte”

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