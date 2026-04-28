Alla fine del 2024, i migranti presenti in Italia sono circa 134.500, secondo dati di ActionAid. La maggior parte di loro, il 71,9%, si trova nei centri di accoglienza strumentali, chiamati Cas, che spesso limitano le possibilità di integrazione. Questa situazione mette in luce alcune criticità legate alla gestione dell’accoglienza e ai percorsi di inclusione nel paese.

? Cosa sapere ActionAid rileva 134.549 migranti in Italia alla fine del 2024.. I centri Cas ospitano il 71,9% degli accolti limitando i percorsi di integrazione.. I dati di ActionAid rivelano che alla fine del 2024 l’Italia accoglieva 134.549 migranti, una cifra che rappresenta appena lo 0,23% della popolazione totale nazionale. Il report intitolato La Frontiera, ovunque. Centri d’Italia 2026, sviluppato con il supporto di Openpolis, mette a nudo un sistema di gestione che sembra trasformare ogni anno in una nuova emergenza interna attraverso scelte politiche deliberate, nonostante non vi sia una reale invasione migratoria. Incrociando oltre...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migranti in Italia: tra speculazione economica e assenza di inclusione

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