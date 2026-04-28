Michele Morrone è conosciuto come attore, cantante e modello, con una carriera che è decollata grazie alla trilogia di 365 giorni. La sua notorietà si è diffusa a livello internazionale, rendendolo un nome riconosciuto nel mondo dello spettacolo. Dopo il successo ottenuto con questa serie, ha ampliato la sua attività lavorativa, partecipando a diversi progetti, tra cui film e produzioni musicali.

M ichele Morrone è tante cose: attore, cantante, modello e, dopo il successo della trilogia di 365 giorni, una star internazionale. Conscio di essere famoso per il suo aspetto fisico, sogna ruoli complessi. Se il risultato non è ancora all’altezza della sua autostima, che lo ha portato a descriversi come miglior attore italiano secondo solo ad Alessandro Borghi, le sue scelte non sono così convenzionali. Si è fatto notare come giovane scapestrato nell’italiano d’autore Bar Giuseppe e malavitoso in Un altro piccolo favore. Le sue prove migliori? in Duetto, dove è un cantante anni ’60 e in The Housemaid, in cui è un giardiniere dall’oscuro segreto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Michele Morrone, sex symbol internazionale in cerca di film d'autore

Michele Morrone on His Role in Housemaid

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