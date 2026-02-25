Sandokan & SandoCan | oltre il sex symbol di più Yaman che sorpresa

Can Yaman ha attirato l'attenzione a Sanremo, dove la sua presenza ha sorpreso molti. La sua figura imponente, con la giacca nera aperta sulla pelle abbronzata, ha catturato gli sguardi del pubblico. La sua apparizione ha dimostrato che oltre il ruolo di sex symbol, il pubblico desidera scoprire di più. La scena si è accesa quando ha fatto il suo ingresso sul palco, lasciando tutti senza parole. La sua presenza ha lasciato un segno evidente.

© Quotidiano.net - Sandokan & SandoCan: oltre il sex symbol, di più Yaman che sorpresa

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Invece no. Uno vede Can Yaman, alto grosso e muscoloso, giacca nera e camicia nera, aperta fino all’ombelico, abbronzato che Carlo Conti sembra una maschera del teatro kabuki, e pensi: bello e tontolone. Invece no. Prima di tutto, si esprime con una proprietà della lingua italiana che metà dei rapper se la scorda. Dice "se fossi stato", "se avessi potuto", "vulnerabilità". E anche sul palco si dimostra disinvolto: nell’incontro con il primo Sandokan, Kabir Bedi – 50 anni dividono le due fiction – è divertente e disinvolto. Kabir Bedi verso Sanremo: "In viaggio per un evento segreto" "Come mi sono preparato? Non pensando, altrimenti mi preoccupo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Sex Symbol senza pauraUn progetto segreto a Cinecittà potrebbe riunire due figure iconiche, conosciute sia nel cinema hollywoodiano che nella televisione italiana. Leggi anche: Can Yaman, la rivelazione a sorpresa del regista di “Sandokan”: ”Appena l’ho visto in camerino…” Sandokan & Marianna | Hurricane