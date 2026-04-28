Un nuovo film biografico dedicato a Michael Jackson, prodotto dalla Lionsgate, ripercorre gli anni tra il 1966 e il 1988, concentrandosi sulla carriera dell'artista durante questo periodo. La narrazione esclude alcuni membri della famiglia, come Rebbie e Randy Jackson, per mantenere una linea più coerente dal punto di vista commerciale. La pellicola mira a rappresentare la vita del cantante, lasciando da parte alcuni aspetti familiari e questioni legali legate alla sua figura.

? Cosa sapere Il biopic di Lionsgate su Michael Jackson copre il periodo tra il 1966 e il 1988.. La narrazione omette figure come Rebbie e Randy Jackson per favorire la continuità commerciale.. Il progetto cinematografico dedicato a Michael, diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, punta a generare ingenti profitti per Lionsgate attraverso una narrazione che privilegia la nostalgia per il Re del pop, evitando però i temi legati alle accuse di abusi su minori. La produzione, che vede tra i nomi chiave Graham King, John Branca e John McClain, sembra orientata a costruire un potenziale universo cinematografico incentrato sulla famiglia Jackson, aprendo la strada a possibili racconti sulle vicende di Janet.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michael, il film: tra nostalgia e verità storica cancellata

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