Diana Ross non compare nel film su Michael Jackson, anche se è considerata una figura significativa nella vita del cantante. La sua assenza nel biopic, ora nelle sale, è stata spiegata dall’attrice attraverso motivi legali. La decisione di non partecipare non è stata motivata da questioni artistiche, ma da questioni di natura legale che coinvolgono i diritti e i permessi necessari per la rappresentazione.

Diana Ross non appare nel film Michael, il biopic su Michael Jackson attualmente in sala, nonostante sia una delle figure più importanti nella vita del Re del Pop. A confermarlo è stata l’attrice Kat Graham, che era stata scelta per interpretare la leggendaria cantante delle Supremes, rivelando attraverso i social che le sue scene sono state eliminate a causa di “determinate considerazioni legali”. “In vista dell’uscita del film su Michael Jackson, voglio condividere che determinate considerazioni legali hanno avuto un impatto su alcune scene, comprese quelle che ho girato con un cast incredibile”, ha scritto Graham giovedì mattina su Twitter e Instagram.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Diana Ross cancellata dal film su Michael Jackson: l’attrice svela i motivi legali

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