Mezza maratona città di Pontassieve | torna la corsa competitiva di 21 km attraverso le colline della Valdisieve

Venerdì 1 maggio 2026 si terrà la decima edizione della Mezza Maratona Città di Pontassieve, una gara competitiva di 21 chilometri che attraversa le colline della Valdisieve. L’evento è organizzato dal Gruppo podistico La Torre e si svolge nel territorio collinare toscano. La corsa coinvolge atleti e appassionati che si sfidano lungo il tracciato immerso nel paesaggio naturale della zona.

Venerdì 1 maggio 2026, Pontassieve ospiterà la decima edizione della Mezza Maratona Città di Pontassieve, l’evento podistico organizzato dal Gruppo podistico La Torre che celebra il suo decennale con un percorso immerso nel panorama collinare toscano. L’iniziativa, organizzata in collaborazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: XXIV Mezza Maratona di Latina: nei 21 km trionfa Umberto Persi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mezza Maratona Città di Pontassieve 2026, torna la corsa tra le colline della Valdisieve; Mezza maratona città di Pontassieve: torna la corsa competitiva di 21 km attraverso le colline della Valdisieve; Mezza maratona di Torino 2026; Festa a Prato con la Mezza Maratona. La mezza maratona di Genova celebra la 20esima edizione, sould out con tre corse nel cuore della cittàDal 17 al 19 aprile il grande evento podistico torna tra Porto Antico, Sopraelevata e centro storico: attesi migliaia di atleti e famiglie per una festa di sport, territorio e solidarietà ... lavocedigenova.it Cucina Liguria e dintorni torna al Porto Antico insieme alla Mezza Maratona di GenovaTorna dal 17 al 19 aprile, al Porto Antico di Genova, Cucina Liguria e dintorni, e torna ancora una volta in stretta sinergia con La Mezza Maratona di Genova, uno degli appuntamenti sportivi più att ... primocanale.it Mezza Maratona di Roma, già 26mila iscritti a sei mesi dal via: superata l’edizione 2025 https://www.lacapitale.it/articolo/mezza-maratona-di-roma-già-26mila-iscritti-a-sei-mesi-dal-via-superata-ledizione-2025 - facebook.com facebook