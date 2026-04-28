Il 28 aprile 2026 alle 19:15, il cielo di Roma mostrava condizioni di nuvolosità diffusa, con alcune aree che presentavano nubi alte e sottili. Durante la giornata, al Nord Italia, al mattino, le previsioni indicavano molte nuvole su tutte le regioni, senza segnalare precipitazioni significative. La giornata è trascorsa con un tempo prevalentemente coperto, senza variazioni sostanziali nelle condizioni atmosferiche rispetto alle ore precedenti.

meteo la buona giornata queste le notizie meteo al nord al mattino molte nubi su tutte le regioni con sparsi specie su Alpi e Prealpi al pomeriggio è stabilita in aumento sui rilievi Alpini e appenninici con acquazzoni e temporali locali sconfinamenti anche sulle pianure insalata in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora pioggia e soprattutto sulla pianura padana al centro tempo stabile al mattino tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio possibile qualche più maschi l'Appennino asciutto altrove con velature in transito tra la serata è la notte nuvolosità in aumento anche con possibili piogge tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-04-2026 ore 19:15

BUENOS AIRES VLOG #1 | Gerçekten Güvenli mi Nerede Kalnr & Ne Yenir

Notizie correlate

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

Meteo Roma del 15-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuto...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi sereno, Mercoledì 29 e Giovedì 30 nubi sparse; Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per possibili piogge e temporali; Previsioni meteo Roma e Lazio per il ponte del 1° maggio: sole e temperature fino a 20 gradi; 1 maggio sotto la pioggia? Le previsioni meteo per la settimana a Roma.

Meteo Roma del 28-04-2026 ore 06:15meteo per ritrovati queste le previsioni meteo al nord al mattino nuvolosità irregolare in trance profonda precipitazioni su Alpi e Prealpi al pomeriggio ... romadailynews.it

Meteo: 1° maggio fresco in alcune regioni! La tendenza per la Festa dei LavoratoriLe previsioni meteo di oggi, 28 aprile, indicano una situazione di instabilità al Nord mentre al Centro-Sud resistono l'anticiclone e il caldo. meteo.it

Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026. - facebook.com facebook

Meteo #Roma: calo termico e grecale fino a giovedì. Poi sole e caldo per il weekend del #25aprile, Massimiliano Santini . x.com