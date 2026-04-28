Meteo Apuane | sole e mare calmo ma attenzione al vento in costa
Martedì 28 aprile in provincia di Apuane il cielo sarà sereno con temperature stabili. Nel tardo pomeriggio, è previsto un aumento del vento lungo la costa, mentre il mare rimarrà calmo.
? Cosa sapere Cielo sereno e temperature stabili nella provincia apuana questo martedì 28 aprile.. Rinforzi del vento previsti sulla costa nel tardo pomeriggio con mare calmo.. Il sole di questo martedì 28 aprile 2026 farà capolino sulla provincia apuana tra qualche velatura, con un pomeriggio che porterà addensamenti più marcati verso le zone appenniniche. La giornata si presenta con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, anche se la presenza di leggere striature bianche accompagnerà l’uscita del sole. Verso il meriggio, la situazione cambierà leggermente in prossimità dei rilievi montuosi, dove si potrebbero concentrare accumuli di nubi più densi, pur rimanendo fenomeni privi di conseguenze pericolose frequenta i sentieri o le valli dell’Appennino.🔗 Leggi su Ameve.eu
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