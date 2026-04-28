La guardia di finanza di Bari ha sequestrato beni e rapporti finanziari per circa 1,3 milioni di euro a un rappresentante legale di una società attiva nel settore del commercio di abbigliamento. L’operazione fa parte di un'inchiesta su una maxi frode nel settore, che ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro. Gli investigatori hanno evidenziato irregolarità legate alla gestione finanziaria dell’azienda coinvolta.

La guardia di finanza di Bari ha sequestrato beni e rapporti finanziari del valore di circa 1,3 milioni di euro a un legale rappresentante di una società che opera nel commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento. L'operazione si inserisce nell'ambito di un'indagine che ha rivelato l'esistenza di una frode fiscale con emissione di fatture false per operazioni inesistenti. Le indagini hanno portato alla luce un'evasione fiscale di 1,3 milioni di euro, derivante dalla sottrazione di redditi imponibili per 3,3 milioni di euro e dell'Iva per oltre 700 mila euro. La sistematica emissione di fatture false, che ha coinvolto 12 società 'cartiere', ha generato un volume di false transazioni commerciali pari a oltre 150 milioni di euro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Maxi frode nell'abbigliamento: sequestrati beni per 150 milioni

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