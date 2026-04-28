Maxi controllo in stazione a Bologna | 600 persone fermate 7 denunce

Nella stazione di Bologna e sui treni in transito, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli straordinari che hanno portato al fermo di oltre 600 persone in una sola giornata. Durante le verifiche, sono state denunciate sette persone all’autorità giudiziaria. L'operazione ha coinvolto sia le aree della stazione che i convogli in transito, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza per i viaggiatori.

Controlli straordinari nella stazione di Bologna e sui treni in transito: la polizia ha intensificato le verifiche per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori, arrivando a identificare oltre 600 persone in una sola giornata e denunciandone sette all’autorità giudiziaria. L’operazione si è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi controlli in Brianza, fermate 250 persone: 2 espulsi Maxi controlli a Carnate, fermate 102 persone: 3 multe per stupefacentiNuova tornata di controlli per la polizia di stato in Brianza, stavolta sul territorio di Carnate. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Colpo allo spaccio, dai salotti della Bologna bene all'inseguimento. Bologna, la sicurezza in stazione dopo l'omicidio di Ambrosio. La capotreno: «Non smetto mai di guardarmi le spalle»Le tante promesse dopo la morte del capotreno. Gli interventi ancora da realizzare e le paure dei dipendenti. Si muovono i sindacati ... corrieredibologna.corriere.it Il padre del capotreno ucciso in stazione a Bologna: Dopo tre mesi solo promesseBOLOGNA – A tre mesi esatti dalla morte di Alessandro Ambrosio, il ferroviere ucciso la sera del 5 gennaio alla stazione di Bologna, la sicurezza di quell’area è ancora al centro delle polemiche. bologna.repubblica.it