A Matera, un cinema locale ospiterà la proiezione del film “Il suono di una caduta” il 29 aprile. La proiezione fa parte di una rassegna promossa dal cineclub di un’associazione culturale, che presenta il lavoro di una regista tedesca. La scelta di questa pellicola si inserisce in un percorso che affronta tematiche legate alle dinamiche di genere e alle esperienze personali.

? Cosa sapere Il cinema Guerrieri di Matera proietta Il suono di una caduta il 29 aprile.. La rassegna Il cineclub di Cinergia presenta l'opera della regista tedesca Mascha Schilinski.. Mercoledì 29 aprile 2026, con due appuntamenti fissati rispettivamente alle ore 18 e alle ore 21, il cinema Guerrieri di Matera ospita la proiezione di Il suono di una caduta, un’opera inserita nel palinsesto della rassegna Il cineclub di Cinergia che prevede un biglietto unico a 6 euro. L’appuntamento cinematografico porta alla scoperta del lavoro di Mascha Schilinski, regista e sceneggiatrice tedesca di circa quarant’anni, che per questa sua seconda opera cinematografica ha lavorato a stretto contatto con Fabian Gamper, incaricato della direzione della fotografia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il cinema sfida il patriarcato: tre vite tra estetica e dolore

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