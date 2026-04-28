Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti hanno annunciato pubblicamente la loro relazione mentre si trovavano a Fernando de Noronha, un arcipelago brasiliano. La coppia ha condiviso momenti di routine e avventure durante il soggiorno, tra tramonti e incontri con la fauna locale. La conferma della storia d’amore è arrivata attraverso foto e commenti pubblicati sui loro profili social.

? Cosa sapere Alessia Marcuzzi e l'imprenditore Tiago Schietti ufficializzano la relazione a Fernando de Noronha.. La coppia sceglie l'arcipelago brasiliano per proteggere la privacy dal controllo mediatico.. Alessia Marcuzzi ha scelto la riservatezza dell’arcipelago di Fernando de Noronha, in Brasile, per ufficializzare la sua nuova storia d’amore con l’imprenditore Tiago Schietti tra acque cristalline e natura incontaminata. La conduttrice si sta concedendo una parentesi rigenerante in questo luogo esclusivo, dove l’accesso ai visitatori è rigorosamente contingentato per garantire la tutela dell’ecosistema locale. Lontana dal caos quotidiano, la protagonista della TV sembra aver trovato il rifugio perfetto per vivere una pausa fatta di autenticità e spensieratezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcuzzi e Schietti: amore e avventure tra squali e tramonti brasiliani

Notizie correlate

Alessia Marcuzzi, ritrova l’amore con Tiago SchiettiAlessia Marcuzzi è stata sorpresa dai paparazzi mentre si aggira per le vie di Venezia con il suo nuovo amore.

Chi è Tiago Schietti, il nuovo amore di Alessia MarcuzziSi chiama Tiago Schietti l’uomo che è riuscito a regalare di nuovo il sorriso ad Alessia Marcuzzi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Marcuzzi e Schietti, Hunziker e Berruti: due coppie sempre più affiatate - 24/04/2026 - Video; Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più: la prima foto insieme; Alessia Marcuzzi ufficializza l'amore con l'imprenditore brasiliano Tiago Schietti (più giovane di 13 anni): chi è il nuovo fidanzato; Alessia Marcuzzi pubblica la prima foto di coppia su una spiaggia.

Alessia Marcuzzi, la fuga d'amore in Brasile con Tiago SchiettiPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

Alessia Marcuzzi ufficializza la relazione con Tiago Schietti: la coppia si mostra sui socialLa conduttrice e Tiago Schietti condividono la prima foto insieme sui social dopo mesi di frequentazione. Il viaggio in Brasile segna un nuovo capitolo della loro relazione. news.fidelityhouse.eu

Alessia Marcuzzi, la fuga d’amore in Brasile con Tiago Schietti - facebook.com facebook