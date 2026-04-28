Marche scommessa sul lusso | il wedding plan conquista Sirolo

Il 28 aprile, a Sirolo, si terrà il primo WIM Talk regionale presso la struttura Casacon. L'evento è dedicato al settore del destination wedding e punta a promuovere le Marche come destinazione di lusso per matrimoni internazionali. La giornata vedrà la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti locali, con l’obiettivo di valorizzare le opportunità del mercato del wedding di alta gamma.

? Cosa sapere Il 28 aprile la struttura Casacon di Sirolo ospita il primo WIM Talk regionale.. L'evento mira a inserire le Marche nel mercato internazionale del destination wedding.. Il prossimo 28 aprile, la struttura di Casacon a Sirolo ospiterà il primo WIM Talk della regione, un evento che mira a inserire le Marche nel circuito nazionale dei grandi eventi privati, un mercato che in Italia muove oltre 20 miliardi di euro e coinvolge più di 50.000 imprese. L’iniziativa nasce dalla volontà di far conoscere il potenziale del territorio marchigiano, finora considerato una meta meno nota rispetto ad altri circuiti internazionali, trasformandolo in una destinazione d’eccellenza per il cosiddetto destination wedding.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, scommessa sul lusso: il wedding plan conquista Sirolo Notizie correlate Wedding di lusso: la Val di Cornia punta al mercato da 1 miliardo? Cosa sapere Professionisti USA, UK e Australia testano il mercato wedding nella Val di Cornia. Interrogazione sul business plan: "Piscina, il sindaco spieghi i tempi, i costi e la gestione"Tempi, costi e gestione futura della piscina geotermica in località Aiole finiscono al centro del dibattito politico.