Dopo una caduta nel secondo giro a Jerez, Marc Marquez ha dichiarato di non avere il passo per competere per il campionato del mondo 2026. Il pilota ha spiegato che al momento non può lottare per il titolo, confermando così che le sue possibilità di arrivare in vetta sono ridotte. La sua prestazione nel Gran Premio ha portato a questa riflessione sulla sua stagione attuale.

“ Al momento non posso lottare per il campionato “. È Marc Marquez in persona, dopo la caduta del secondo giro a Jerez, a chiudere le porte alla difesa del titolo Mondiale 2026. Otto volte campione del mondo, vincitore del titolo nel 2025, ma quest’anno qualcosa non torna. La frase del paddock italiano è di Pedro Acosta: “Non è normale vederlo così, ha qualche problema”. Quella di Massimo Rivola, CEO di Aprilia: “Marc Marquez chiaramente non è a posto”. I numeri dei primi quattro Gran Premi 2026 raccontano la stessa storia: Marc è ancora il più forte sul giro singolo, ma sulla distanza la Desmosedici GP26 e il pilota non parlano la stessa lingua.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Marc Marquez 2026: ‘Non ho il passo per il titolo’?

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