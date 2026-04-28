Manutenzione fognaria in via Etnea chiusure e modifiche al traffico nei giorni dei lavori

Nei prossimi giorni, sono previste chiusure e modifiche alla viabilità in via Etnea a causa di interventi di manutenzione del sistema fognario. La società incaricata ha comunicato che il 29 e 30 aprile saranno effettuati lavori urgenti al civico 245, mentre il 4 e 5 maggio si interverrà al civico 275. Questi interventi comporteranno variazioni temporanee nel traffico lungo la strada.

Sidra informa che nei giorni 29 e 30 aprile saranno effettuati interventi urgenti di manutenzione del collettore fognario di via Etnea al civico 245 e nei giorni del 4 e 5 maggio al civico 275.Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività, il Comune di Catania ha istituito la chiusura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Lavori di manutenzione stradale: chiusure al traffico nel centro abitatoIn particolare, dalle ore 7:30 di lunedì 13 aprile alle ore 7:30 di mercoledì 15 aprile, sarà chiusa al traffico via Ferrante Fornari, nel tratto... Lavori alla rete idrica: due giorni di interventi e modifiche al traffico in viale RodiProsegue il piano di ammodernamento della rete idrica cittadina da parte del Gruppo Hera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Manutenzione alla rete fognaria, chiude via Sant'Eurosia a Villafranca; Villafranca, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia dal 27 aprile; Lavori alla rete fognaria di Villafranca: chiusa via Sant’Eurosia; Villafranca di Verona, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia per due settimane. Tramonti, lavori alla rete fognaria: 27 e 28 aprile stop al traffico in via Chiesa a CampinolaIl Comune di Tramonti ha disposto un divieto temporaneo di transito in via Chiesa, nella frazione Campinola, per consentire l'esecuzione di lavori urgenti alla rete fognaria. Con l'Ordinanza n. 25 del ... ilvescovado.it Lavori alla rete idrica e fognaria, modifiche alla viabilità in via Carducci e via SdrucciolaNei prossimi giorni sono previsti interventi di Publiacqua per la manutenzione e il potenziamento delle reti idriche e fognarie, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità. Nel dettaglio, da ... valdinievoleoggi.it Divieti di transito nelle vie Aporti e Cavour nei giorni 4 e 5 maggio per manutenzione della rete fognaria. Per approfondire; https://www.comune.madignano.cr.it/novita/notizie/novita_398.html - facebook.com facebook