Manfredi sul parco archeologico Municipio in via di completamento | Scoperte straordinarie

La prima fase dei lavori per il parco archeologico in piazza Municipio, vicino al Maschio Angioino a Napoli, sta per essere completata. Durante gli scavi sono state individuate diverse strutture antiche che verranno messe in evidenza nel progetto. La realizzazione del parco prevede l’installazione di percorsi e pannelli informativi per i visitatori. I lavori sono stati condotti sotto il controllo delle autorità competenti.

Sta per concludersi la prima fase dei lavori per il parco archeologico che sorgerà a ridosso del Maschio Angioino, in piazza Municipio a Napoli. L’area archeologica è stata resa possibile dai recenti scavi per la costruzione della stazione della metropolitana "Municipio", che presto avrà una.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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