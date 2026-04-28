Manchester United-Brentford in diretta | il gol di Casemiro regala ai padroni di casa il vantaggio in Premier League prima che Igor Thiago respinga l’attaccante non può mancare
Nel match tra Manchester United e Brentford, il gol di Casemiro all'11° minuto ha portato i padroni di casa in vantaggio, segnando la sua terza rete consecutiva in incontri casalinghi di Premier League. Poco dopo, Igor Thiago ha respinto un tentativo dell’attaccante ospite, che non è riuscito a segnare. Il gioco è proseguito con il Manchester United che ha mantenuto il controllo dell’incontro.
2026-04-27 22:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il dominio iniziale del Manchester United contro il Brentford è stato raccontato quando Casemiro ha segnato per la terza partita casalinga consecutiva andando in vantaggio all’11° minuto in Premier League lunedì. Amad Diallo e Harry Maguire – i due nuovi arrivati??nella formazione dello United – si sono avvicinati ciascuno prima che Casemiro, che è alla sua ultima stagione all’Old Trafford, incontrasse il colpo di testa di Harry Maguire sul secondo palo per annuire. “È quello che fa!” Casemiro spara di testa portando il Manchester United in vantaggio sul Brentford! pic.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Manchester United ta baza Capacity Wajen doke Brentford. Wafiyya Hausa - facebook.com facebook
Casemiro sblocca la gara all'11' e Sesko raddoppia al 43'. La rete di Jensen all'87' illude momentaneamente il Brentford #Tuttosport #ManchesterUnited #PremierLeague x.com