Manchester United-Brentford in diretta | il gol di Casemiro regala ai padroni di casa il vantaggio in Premier League prima che Igor Thiago respinga l’attaccante non può mancare

Nel match tra Manchester United e Brentford, il gol di Casemiro all'11° minuto ha portato i padroni di casa in vantaggio, segnando la sua terza rete consecutiva in incontri casalinghi di Premier League. Poco dopo, Igor Thiago ha respinto un tentativo dell’attaccante ospite, che non è riuscito a segnare. Il gioco è proseguito con il Manchester United che ha mantenuto il controllo dell’incontro.