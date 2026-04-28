Nel match di Premier League tra Manchester United e Brentford, terminato con il risultato di 2-1, i gol sono stati segnati da Casemiro e Sesko. Durante la partita, si è assistito a un cambio di strategia determinato da Carrick, che ha adottato il sistema Amorim, influenzando l'andamento dell'incontro. Non sono mancate discussioni sui social riguardo a determinati episodi e decisioni arbitrali.

2026-04-27 22:58:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il passaggio dell’allenatore ad interim Michael Carrick a un sistema più familiare al predecessore del Manchester United Ruben Amorim ha aiutato i Red Devils a battere il Brentford all’Old Trafford e ad avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League. Casemiro ha portato in vantaggio lo United all’11’ e Benjamin Sesko ha segnato due minuti prima dell’intervallo mentre la squadra di Carrick ha assicurato che avrà bisogno di un massimo di due punti nelle ultime quattro partite della stagione per tornare nelle competizioni europee d’élite per la prima volta dal 202324.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester United – Brentford 2-1: resoconto, risultato, gol segnati da Casemiro e Sesko – e come Carrick ha “cambiato” la partita della Premier League con il “sistema Amorim”

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