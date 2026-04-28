L’estate porta con sé temperature elevate, umidità e spesso anche esposizione a acqua e sudore che possono compromettere la tenuta del trucco. Per affrontare queste sfide, sono disponibili prodotti specifici studiati per durare più a lungo, resistendo alle condizioni più difficili. La scelta dei cosmetici adatti diventa fondamentale per mantenere un aspetto curato anche nelle giornate più calde e umide.

Sudore, umidità, acqua: l’estate è la stagione in cui la durata del make up è messa a dura prova. C’è chi opta per un look più essenziale, proprio per non incorrere nell’inconveniente del trucco che decide di abbandonarci a metà giornata, c’è chi, invece, non può o non vuole rinunciare al make-up completo, ma deve inserire nel proprio beauty dei prodotti long lasting e waterproof, in grado di resistere a temperature hot e bagni in piscina. I prodotti per dire addio al ritocco. Se non dobbiamo, per necessità specifiche, utilizzare un fondotinta coprente, possiamo serenamente optare per una BB Cream, che uniforma il colorito e lascia la pelle luminosa e radiosa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Make-up long lasting: i prodotti must have per sfidare afa e tuffi

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