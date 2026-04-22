Pacentro | blocchi totali su sentieri e boschi per rischio valanghe

Il sindaco di Pacentro ha deciso di prorogare la chiusura dei sentieri montani e di bloccare completamente la raccolta di legna in alcune aree del territorio comunale. La misura è stata adottata a causa di recenti valanghe che hanno interessato la zona, rendendo instabili il suolo e il manto nevoso. La decisione riguarda diverse zone del territorio e resterà in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale.

Il sindaco di Pacentro ha disposto la proroga della chiusura dei sentieri montani e il blocco totale della raccolta di legna in diverse zone del territorio comunale, a seguito di recenti fenomeni valanghivi che hanno compromesso la stabilità del suolo e del manto nevoso. L’ordinanza numero 10, emessa il 15 aprile 2026, estende i divieti già vigenti con il provvedimento numero 7 del 4 aprile 2026, mirando a prevenire incidenti nelle aree dove il rischio di nuovi distacchi è considerato concreto. Instabilità del versante e aree sotto restrizione. Le criticità rilevate riguardano specificamente le zone colpite dagli eventi naturali che hanno interessato boschi e montagne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pacentro: blocchi totali su sentieri e boschi per rischio valanghe Notizie correlate Dal 7 aprile: caos a Piacenza, rotatoria e blocchi totaliIl traffico a Piacenza subirà modifiche sostanziali a partire dal 7 aprile, con l’istituzione di divieti di circolazione e cambi di senso di marcia... Tirreno-Adriatico: blocchi totali a Cecina e Rosignano il 10 marzoLa Tirreno-Adriatico 2026 sta per ripopolare le strade della provincia di Livorno con una corsa che unisce due mari, partendo da Camaiore il 9 marzo...