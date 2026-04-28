AGI - Jannik Sinner e Flavio Cobolli ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato nella notte tra lunedì e martedì negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 7-5, maturato in un'ora e 27 minuti di gioco. Nella serata di ieri poi anche Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale. Il tennista romano, numero 13 del ranking Atp e decima testa di serie, si è imposto sul russo Daniil Medvedev, settima forza del torneo, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Madrid parla italiano, Sinner e Cobolli volano ai quarti

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