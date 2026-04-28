Maddalena il versante ovest è più sicuro | finiti i lavori sul torrente Garzetta
Il Comune di Brescia ha annunciato la conclusione dei lavori di regimazione idraulica sul torrente Garzetta di Costalunga, situato sul versante ovest del Monte Maddalena. Il cantiere, iniziato a fine 2024, ha interessato l’area per migliorare la sicurezza del territorio. La realizzazione di questi interventi si inserisce in un progetto di lungo termine avviato già in passato per prevenire eventuali rischi legati alle piene del torrente.
Il versante ovest del Monte Maddalena è finalmente più sicuro. Il Comune di Brescia ha annunciato il completamento dei lavori di regimazione idraulica del torrente Garzetta di Costalunga, un cantiere avviato a fine 2024 ma che affonda le sue radici in una programmazione lungimirante. L'intervento.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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