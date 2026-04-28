Un missile viene lanciato da Leonardo, ma mentre il progetto si muove con decisione, si sollevano dubbi sulla valutazione delle condizioni meteorologiche. La scelta di procedere con questa operazione sembra più legata alla fiducia che alla cautela, lasciando aperta la domanda se si tratti di una strategia ben ponderata o di un rischio inconsulto. La situazione si presenta come un esempio di decisioni prese senza apparente attenzione alle variabili ambientali.

Leonardo, nomina col botto: ma è strategia o azzardo? Oh via, qui siamo oltre il coraggio. siamo alla fiducia cieca, bendata e pure col paraocchi. Succede che Francesco Macrì — aretino, uomo di sistema, già nel CDA di Leonardo S.p.A. e presidente di Estra S.p.A. — il 10 aprile si ritrova promosso alla guida del colosso della difesa italiana. Nomina pesante, di quelle che non sbagli manco per scherzo. Peccato che, giusto un mese prima, il 5 marzo, in aula si discuteva tutt’altro: processo d’appello, richieste del PM confermate per alcuni imputati, tra cui proprio Macrì. E la sentenza? Attesa a stretto giro, entro maggio. E allora, detta senza giri di parole: ma chi ha deciso questa nomina.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Macrì a Leonardo, il missile parte… ma qualcuno guarda il meteo?

MARTINA MISSY SCOPRE UN BACIO TRA LA CRUSH E.....

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