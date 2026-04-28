Negli ultimi anni si è spesso parlato di intelligenza artificiale come di uno strumento in grado di abbassare le spese legate alla forza lavoro. Le aziende hanno investito risorse per integrare sistemi automatizzati, sostenendo che questa tecnologia possa sostituire o ridimensionare il bisogno di personale umano. Tuttavia, non ci sono ancora dati definitivi che confermino se l’IA sia realmente più economica rispetto al lavoro tradizionale.

Per anni l’intelligenza artificiale è stata raccontata come la grande leva per ridurre i costi del lavoro. Automatizzare, scalare senza assumere, produrre di più con meno persone; questa è stata la promessa che ha accompagnato l’adozione massiccia dell’AI soprattutto nelle imprese. Ma nel 2026 questa narrazione ha cominciato ad incrinarsi. Sempre più aziende stanno infatti scoprendo che l’intelligenza artificiale, soprattutto quando passa dalla sperimentazione alla produzione, non è affatto economica e in alcuni casi costa più del lavoro umano che dovrebbe sostituire. Un recente articolo di Axios lo mostra con esempi difficili da ignorare. Il responsabile tecnologico di Uber ha ad esempio ammesso di aver già bruciato l’intero budget AI annuale a causa dei soli costi dei token.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ma l’IA è davvero meno costosa del lavoro umano?

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