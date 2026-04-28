Lusso digitale | Rosso guida Aura per blindare l’autenticità

Il consorzio Aura Blockchain, dedicato alla certificazione digitale dell'autenticità, ha annunciato il cambio di presidenza con l'ingresso di un nuovo leader. La figura che prende il posto di Lorenzo Bertelli alla guida dell'organizzazione si occupa di sviluppare soluzioni innovative nel settore del lusso digitale. Questa trasformazione avviene in un momento di forte attenzione verso le tecnologie blockchain applicate alla tutela dell'autenticità dei prodotti di alta gamma.

? Cosa sapere Rosso subentra a Lorenzo Bertelli alla presidenza del consorzio Aura Blockchain Consortium.. La tecnologia traccia oltre 80 milioni di prodotti per garantire autenticità e trasparenza.. Il nuovo vertice di Aura Blockchain Consortium è affidato a Rosso, attuale responsabile di Marni e presidente di Maison Margiela per il Gruppo Otb, che subentra a Lorenzo Bertelli, Chief Marketing Officer di Prada Group, alla guida del consorzio no-profit nato nel 2021. L’organizzazione, che vede tra i propri fondatori colossi come LVMH, Otb Group, Prada Group e Richemont, coordina oggi un network composto da oltre 50 brand del settore lusso. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

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